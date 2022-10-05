Fotoğraf sevdası

İki ay önce menajerliğini yapan Tolga Akış'tan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şarkıcının yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal ile birlikte oldukları söyleniyor. İkilinin aşkı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Bastık ve Dal, önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peşe Instagram hesaplarından yayınladı. Çiftin ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.