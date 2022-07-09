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09 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00:00

Formunun sırrını açıkladı

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Ekin Koç ile birlikte 'Sen İnandır' filminin başrolünde yer alacak olan oyuncu Ayça Ayşin Turan önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Ekin Koç ile birlikte 'Sen İnandır' filminin başrolünde yer alacak olan oyuncu Ayça Ayşin Turan önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Oyuncu bir güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alp Navruz'la Bodrum'dan kısa bir tatil yapan oyuncunun düzgün fiziği dikkat çeken Turan, formunu açıkladı. Oyuncu, "Sağlıklı besleniyorum, çok su içiyorum ve spor yapmaya özen gösteriyorum. Ama tabii ki biraz da genetiğime borçluyum sanırım. Tatlı da seviyorum ama dikkat etmeye çalışıyorum" dedi.

Etiketler : ekin koç sen inandır ayça ayşin
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