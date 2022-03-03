Formunun sırrını açıkladı

Şarkıcı Derya Uluğ formunun sırrını anlattı. Uluğ, oyuncu Serenay Sarıkaya gibi süt ürünlerinden uzak durduğunu belirtti. Şarkıcı, "Spor ve yürüyüş yapıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Kalıpla peyniri yiyebilecek kadar sevdiğim halde süt ürünü tüketmiyorum. Karbonhirat içeren besinleri de hayatımdan çıkardım" dedi.