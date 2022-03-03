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03 Mart 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 10:30:00

Formunun sırrını açıkladı

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Şarkıcı Derya Uluğ formunun sırrını anlattı. Uluğ, oyuncu Serenay Sarıkaya gibi süt ürünlerinden uzak durduğunu belirtti.

Şarkıcı Derya Uluğ formunun sırrını anlattı. Uluğ, oyuncu Serenay Sarıkaya gibi süt ürünlerinden uzak durduğunu belirtti. Şarkıcı, "Spor ve yürüyüş yapıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Kalıpla peyniri yiyebilecek kadar sevdiğim halde süt ürünü tüketmiyorum. Karbonhirat içeren besinleri de hayatımdan çıkardım" dedi.

Etiketler : Formunun sırrını açıkladı Derya Uluğ Serenay Sarıkaya
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