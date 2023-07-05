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05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:34:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 07:34:00

Formunu spora borçlu

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Şarkıcı Burcu Güneş önceki gün tek başına Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı.

Şarkıcı Burcu Güneş önceki gün tek başına Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Fit haliyle dikkat çeken şarkıcı, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Düzenli olarak spor yaptığını söyleyen Güneş, "Mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. Beden değişmek üzereydi, spor ve diyetle 6-7 aydır veremediğim birkaç kiloyu verdim. Sahnede kendini ne kadar fit ve hafif hissedersen o kadar iyi geçiyor her şey. Yediklerime, içtiklerime ve sporuma dikkat ediyorum" dedi. Öte yandan şarkıcı 10 senedir kırmızı et yemediğini belirtti.

Etiketler : Formunu spora borçlu Burcu Güneş Nişantaşı City's
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