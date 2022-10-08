Formunu pilatese borçlu

Hazal Subaşı, Ozan Akbaba ve Vildan Atasever ile başrolünü paylaştığı TRT'nin 'Kasaba Doktoru' dizisinde yer alan oyuncu Deniz Can Aktaş, formunu sporla koruyor. Kendisi gibi oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile mutlu bir beraberliği olan Aktaş, pilatese merak sardı. Oyuncu, haftanın 3 günü düzenli olarak özel bir pilates salonuna giderek formunu koruyor.