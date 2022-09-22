Formunu 'kickboks'la koruyor

Manken Tülin Şahin, marka yüzü olduğu Sina pırlanta firmasının yeni mağazasının açılışını yaptı. Şahin, Mega Fight Arena'da 9 Aralık'ta gerçekleşecek olan organizasyonda boks şampiyonunun sahip olacağı 600 bin lira değerinde olan altın kemeri de ilk kez tanıttı. Haftanın dört günü ikişer saat boks ve kickboks çalışan model, sporun hayatında vazgeçilmezlerden biri olduğunu söyledi. Şahin, "Boks ve kickboks yaparak vücudumun ve beynimin zinde olmasını sağlıyorum. Şehir hayatındaki karmaşaya, yaşanan strese bile iyi geliyor" dedi.