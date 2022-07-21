Florida yolcusu

Son olarak 'Kalp Yarası' dizisiyle ekranda olan Yağmur Tanrısevsin bir dergi kapağında yer almak için yurtdışına gidecek. Oyuncu eylül ayında ABD'de yayınlanan ünlü bir dergi çekimleri için Florida'da olacak. Tanrısevsin geçtiğimiz günlerde iki projeyle geri dönmeye hazırlandığını söylemişti. Tanrısevsin, projelerden birinin dijital platform için bir film ve dizi olduğunu belirtmişti.

