9 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ocak ayında sonlandıran Okan Karacan ve Zeynep Kadıoğlu mahkemelik oldu. Karacan dün eşinin de ortak olduğu yapım şirketine polis aracılığıyla gitti. Darp edildiğini iddia ederek, eski eşinden ve şirket çalışanlarından şikayetçi oldu. Yaşanan gerginliğin ardından Zeynep Kadıoğlu, 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. Evliliklerinde şiddet gördüğünü söyleyen Kadıoğlu, "Öyle bir baba düşünün ki; çocuğuyla annesi aynı yataktayken gelip annesine vurabiliyor... Çocuğunun yanında annesi sesini çıkaramıyor diye! Hem psikolojik, hem de fiziksel şiddet gördüm" dedi.

