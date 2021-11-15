Fiziği düzgünse istediğini giyebilir

Şarkıcı Simge Sağın, Beyoğlu Kültür yolu projesi kapsamında Galata Kulesi önünde sahne aldı. Konser öncesi gazetecilere verdiği demeçte son zamanlarda Gülşen ve Hande Yener gibi şarkıcıların sahne kostümleriyle ilgili seçtikleri cesur kıyafetler hakkında fikrini belirten Sağın, "Her ikisini de çok başarılı buluyorum. Bence fiziğin düzgünse ve kendine yakıştırdıysan istediğin şeyi giyebilirsin" dedi.