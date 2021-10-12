Fiyatı dudak uçuklatan gelinlik: 107 bin lira

Geçtiğimiz sene aralık ayında nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, hafta sonu Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında törenle dünya evine girdi. 60 kişilik nikaha ikilinin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Kayı'nın gelinliğinin fiyatı olay oldu. Oscar de la Renta imzalı straplez tüy detaylı gelinliğin yaklaşık fiyatının 12 bin dolar (107.720 TL) olduğu öğrenildi.