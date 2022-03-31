Firuzan gibi konuşuyorum

Sanatçı Muazzez Ersoy, TRT Müzik'te yayınlanan programında Demet Akbağ'a selam gönderdi. Dişlerini yaptıran sanatçı, kendisini Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı 'Eyvah Eyvah' filminde Akbağ'ın canlandırdığı Firuzan karakterine benzetti. Ersoy, "Biliyorsunuz dişlerimi yaptırıyorum, kısa süre geçici dişleri kullanacağım ama bu dönemde bu geçicilerle Firuzan gibi konuşmaya başladım. Kendi kendime bu halime çok gülüyorum" dedi.