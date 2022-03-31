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31 Mart 2022 Perşembe 12:06:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 12:18:00

Firuzan gibi konuşuyorum

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Sanatçı Muazzez Ersoy, TRT Müzik'te yayınlanan programında Demet Akbağ'a selam gönderdi.

Sanatçı Muazzez Ersoy, TRT Müzik'te yayınlanan programında Demet Akbağ'a selam gönderdi. Dişlerini yaptıran sanatçı, kendisini Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı 'Eyvah Eyvah' filminde Akbağ'ın canlandırdığı Firuzan karakterine benzetti. Ersoy, "Biliyorsunuz dişlerimi yaptırıyorum, kısa süre geçici dişleri kullanacağım ama bu dönemde bu geçicilerle Firuzan gibi konuşmaya başladım. Kendi kendime bu halime çok gülüyorum" dedi.

Etiketler : Firuzan gibi konuşuyorum Muazzez Ersoy TRT Müzik'
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