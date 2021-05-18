Fırat'a polis uyarısı

Kafede oturmak yasak olmasına rağmen kız arkadaşıyla bir mekânda sohbet eden oyuncu Fırat Çelik, polisler tarafından uyarıldı. Polisleri gördüğünde uzaklaşmak istese de bu konuda başarılı olamayan oyuncunun, aldığı ikaz sonrası moralinin bozuldu görüldü. Oyuncu soruları duymazdan gelerek yoluna devam etti.

Recep ASLAN