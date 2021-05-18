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18 Mayıs 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 12:30:00

Fırat'a polis uyarısı

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Kafede oturmak yasak olmasına rağmen kız arkadaşıyla bir mekânda sohbet eden oyuncu Fırat Çelik, polisler tarafından uyarıldı.

Kafede oturmak yasak olmasına rağmen kız arkadaşıyla bir mekânda sohbet eden oyuncu Fırat Çelik, polisler tarafından uyarıldı. Polisleri gördüğünde uzaklaşmak istese de bu konuda başarılı olamayan oyuncunun, aldığı ikaz sonrası moralinin bozuldu görüldü. Oyuncu soruları duymazdan gelerek yoluna devam etti.

Recep ASLAN

Etiketler : faruk çelik polis uyarı koronavirüs kısıtlama
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