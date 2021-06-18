Finalistler belli oldu

Finalistler belli oldu

'İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması'nda finale kalan okullar belli oldu. Özkan Uğur, Fuat Güner, Aşkın Nur Yengi ve Fatma Turgut'un değerlendirmesi sonrası 'Grup', 'Bireysel Kız Solist' 'Bireysel Erkek Solist' 'Beste' ve 'Enstrüman' dalında finale 158 performans kaldı. Kazanan okullar 27 Haziran'da açıklanacak.