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24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:00:00

Finali televizyonda!

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Tuba Büyüküstün ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı dijital dizi 'Rise Of Empires Ottoman'ın (Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi) final bölümü televizyonda yayınlanacak.

Tuba Büyüküstün ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı dijital dizi 'Rise Of Empires Ottoman'ın (Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi) final bölümü televizyonda yayınlanacak. Mini dizi olarak Netflix'te yayımlanan dizinin son bölümü, film olarak Kanal D'de ekrana gelecek. İngilizce çekilen diziyi Türkçe dublaj yayınlanacak.

Etiketler : tuba büyüküstün birkan sokullu Rise Of Empires Ottoman final
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