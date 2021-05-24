Finali televizyonda!

Tuba Büyüküstün ve Birkan Sokullu gibi isimlerin yer aldığı dijital dizi 'Rise Of Empires Ottoman'ın (Osmanlı Bir İmparatorluğun Yükselişi) final bölümü televizyonda yayınlanacak. Mini dizi olarak Netflix'te yayımlanan dizinin son bölümü, film olarak Kanal D'de ekrana gelecek. İngilizce çekilen diziyi Türkçe dublaj yayınlanacak.