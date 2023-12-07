Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Mardin Uluslararası Kısa Film Festivali' başladı. 8 Aralık'a kadar devam edecek olan festivale farklı ülkelerden 298 film başvurdu. Festivalin başkanlığını Zeki Sincar, direktörlüğünü Ahmet Biliç, danışmanlığını ise Baran Mayda üstleniyor. Wilma Elles, Arzu Yanardağ ve Nuri Alço'nun sinemaseverlerle buluşacağı etkinliğin finalini "12 Numaralı Adam'' tiyatro oyunuyla Erkan Kolçak Köstendil yapacak.