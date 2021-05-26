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26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:00:00

Finalde özür diledi

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Doctor House dizisinden uyarlanan Hekimoğlu'nun çekimleri çoktan sona erdi.

Dizinin final sahnesinde başrol oyuncusu Timuçin Esen, duygusal bir konuşmaya imza attı. Çekimler esnasındaki gerginliğini arkadaşlarına yansıttığı için özür dileyen Timuçin Esen, "Herkes biliyor nasıl savaştığımızı, bu işi ayakta tutmaya çalıştığımızı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bazen ben bunun gerginliğini çok yaşadım. Size yansıtmış olabilirim. O yüzden sizi kırdığım şeyler için özür diliyorum. Ama hepsi gerçekten iş içindi" dedi.

Etiketler : Doctor House dizisi Timuçin Esen Hekimoğlu
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