Finalde özür diledi

Dizinin final sahnesinde başrol oyuncusu Timuçin Esen, duygusal bir konuşmaya imza attı. Çekimler esnasındaki gerginliğini arkadaşlarına yansıttığı için özür dileyen Timuçin Esen, "Herkes biliyor nasıl savaştığımızı, bu işi ayakta tutmaya çalıştığımızı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bazen ben bunun gerginliğini çok yaşadım. Size yansıtmış olabilirim. O yüzden sizi kırdığım şeyler için özür diliyorum. Ama hepsi gerçekten iş içindi" dedi.

