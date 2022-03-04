Final sonrası safari tatili

'Sadakatsiz' dizisi final yapmaya hazırlanan Cansu Dere, tatil rotasını belirledi. Oyuncu, kız arkadaş grubuyla birlikte Güney Afrika'yı kapsayan safari turuna çıkacak.

Oyuncu Cansu Dere, sezonun yorgunluğunu Güney Afrika'da atacak. Oyuncu 'Sadakatsiz' dizisinin final yapmasının ardından soluğu yurtdışı tatilinde alacak. Her yıl arkadaş grubuyla tatile çıkarak farklı kültürleri keşfeden Dere, bu yıl macera dolu bir serüvene çıkacak. Arkadaşlarıyla birlikte tatil rotalarını Güney Afrika olarak belirleyen Dere, ülkenin başkenti Cape Town'daki lüks bir otele şimdiden rezervasyon yaptırdı. Doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu, burada safari turlarına da katılacak. Dere, Kruger Ulusal Park'taki canlıları yakından görme imkanı bulacak.