Final sahnesi için buluştuk

Yakın arkadaşlar Rıza Kocaoğlu ile Aslı Orcan, Cihangir'de yürüyüş yaptı. Rol aldığı 'Kırmızı Kamyon' dizisi final yapacak olan Aslı Orcan, final çekimine gitmeden önce kankası Kocaoğlu ile sahnesi için ayak üstü konuştuklarını belirtti. Orcan daha sonra kendisini bekleyen set aracına binerek çekimlerin yapıldığı yere gitti.

Recep ASLAN

