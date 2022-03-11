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11 Mart 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 10:30:00

Final öncesi dev anlaşma

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'Sadakatsiz' dizisi ekrana veda edecek olan Cansu Dere, yeni bir anlaşmaya imza attı. Disney Plus ile anlaşan Dere, yeni sezonda dijitalde yer alacak.

'Sadakatsiz' dizisi ekrana veda edecek olan Cansu Dere, yeni bir anlaşmaya imza attı. Disney Plus ile anlaşan Dere, yeni sezonda dijitalde yer alacak.

Başrolünü Melis Sezen ve Caner Cindoruk'la paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisi final yapmaya hazırlanan Cansu Dere, önümüzdeki sezonun anlaşmasını yaptı. Oyuncu, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Kenan İmirzalıoğlu, Pınar Deniz, Hande Erçel ve Demet Özdemir gibi 15 ünlü isimle Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus ile el sıkıştı. Dere, anlaşma karşısında dijitalde yayınlanacak bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Öte yandan oyuncu, yeni projesi öncesi kız arkadaş grubuyla birlikte Güney Afrika'yı kapsayan safari turuna çıkarak enerji depolayacak.

Etiketler : Final öncesi dev anlaşma n Cansu Dere Melis Sezen ve Caner Cindoruk
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