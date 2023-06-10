Final kutlaması

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın başrolünü paylaştığı 'Yüzyıllık Mucize' dizisi final yaptı. Yapım ekibi önceki akşam Kuruçeşme Boaz'dan final yemeğinde bir araya geldi. Gecede Ebru Şahin'i basketbolcu eşi Cedi Osman yalnız bırakmadı. Çıkışta Şahin habercilere, "Güzel bir akşamdı. Güzel bir ekip ile iş yaptım. Umarım daha iyi projelerde bir arada oluruz" dedi. Sokullu ise, "Herkesin birbirini sevdiği bir ekipti. Ebru ile de partnerlik gayet iyiydi" dedi.