Final kararı

Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk ve Serkay Tütüncü'nün başrolünde yer aldığı 'Hayaller ve Hayatlar' dizisi için ani bir karar alındı. Yapımını NGM'nin, üstlendiği projenin 2. sezonu iptal edildi. Dört yakın arkadaşın hayallerinin peşinden giderken hayata yakalanma hikayesini anlatan dizi yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken final kararıyla ekrana veda etti.