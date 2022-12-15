Final heyecanı için Katar'dalar
Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil, Furkan Andıç ve Zeynep Alkan, dünya kupası heyecanı yaşadı.
Oyuncu Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil, Furkan Andıç ve Zeynep Alkan, Katar'da dünya kupası heyecanı yaşadı. Ünlü isimler Arjantin – Hırvatistan yarı final mücadelesini izledi. Arjantin'in 3-0 kazanarak finale çıktığı maçta ünlü isimler eğlenceli anlar yaşadı. Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil, Furkan Andıç ve Zeynep Alkan maçta yıldız futbolcu Messi'li Arjantin'i destekledi.