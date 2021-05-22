Filtreli veda mesajı

Oyuncu Tolga Güleç, 'Masumiyet' dizisinin final yapacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımları yaptı. Güleç, Hülya Avşar'ın yüzüne filtre kullanıldığı bölümlere işaret ederek yüzüne tuttuğu kağıtla rol arkadaşını ti'ye aldı. Oyuncu, kısa sürede gündem olan esprili paylaşımının altına ise "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" dedi.

