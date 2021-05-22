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22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:30:00

Filtreli veda mesajı

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Oyuncu Tolga Güleç, 'Masumiyet' dizisinin final yapacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımları yaptı.

Oyuncu Tolga Güleç, 'Masumiyet' dizisinin final yapacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımları yaptı. Güleç, Hülya Avşar'ın yüzüne filtre kullanıldığı bölümlere işaret ederek yüzüne tuttuğu kağıtla rol arkadaşını ti'ye aldı. Oyuncu, kısa sürede gündem olan esprili paylaşımının altına ise "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" dedi.

Etiketler : tolga güleç masumiyet hülya avşar
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