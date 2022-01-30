Filtre itirafı

İrem Derici, Müge Anlı'nın, "Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık" açıklamasına, "Ne yapayım, dayanamıyorum" diyerek cevap verdi.

Popçu İrem Derici, sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarda filtre kullandığını itiraf etti. Şarkıcı, Pop Bizde adlı sayfanın blogunda, Müge Anlı'nın, "Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı, intihara sürükler. Aynada gördüğün kişiyle, filtre yaptığın fotoğraftaki kişinin aynı olmaması anormal bir durum. İnsan kendisini sevmeli" açıklamanın olduğu paylaşıma, fotoğraflarında efekt ve filtre kullanmayı sevdiğini dile getirdi.

MÜGE ABLAM KIZIYOR

Derici paylaşımın altına, "Ne yapayım, dayanamıyorum" yorumunda bulundu. Popçu daha sonra, "Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge Abla'mı kızdıramam" şeklinde bir paylaşım yaparak, takipçilerini güldürdü.

