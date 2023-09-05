Filmi kadınlar çekti

Kadına şiddeti konu alan 'Serçenin Gözyaşı' filminin çekimleri tamamlandı. Uğur Güneş, Ezgi Şenler ve Tamer Karadağlı'nın oynadığı yapım 20 Ekim'de vizyona girecek. Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan filmde tam bir kadın dayanışması yaşandı. Filmin yönetmeni, yapımcısı, senaristi ve kamera arkası kadınlardan oluştu. Yapımcılığını Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın üstlendiği filmin senaryosunu Şengül Boybaş yazdı.