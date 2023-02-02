Filmi izleyicisiyle çekecek

'Kutsal Damacana 4' filmi vizyonda olan komedyen Şafak Sezer, diğer projelerini hayata geçirmek için hazırlıklarına başladı. Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Abidin Yerebakan ve Serkan Şengül ile Etiler'de buluşan Sezer, 'Kolpaçino 4'ü çekeceklerini söyledi. Filmde yaklaşık 100 hayranını oynatacağını belirten Sezer, "Kutsal Damacana 4 izleyicisinden 100 kişiyi Kolpaçino 4 filminde oynatacağız'' dedi.