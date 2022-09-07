Filmi için İspanya'dan döndü

Dijitalde yayınlanacak olan 'Rüyanda Görürsün' adlı filmde Murat Boz'la birlikte başrolünü paylaşacak olan Burcu Özberk, Barselona tatilinden döndü. Oyuncu tatil dönüşü soluğu alışverişte aldı. Zorlu'da mağazaları gezen Özberk ,film hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Oyuncu, "Yeni sezon için gelen teklifler, senaryolar var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor, ancak henüz netleşen bir durum yok" dedi.