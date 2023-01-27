"Filmi ağlayarak çektik"

2019 yılında kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden Neslican Tay'ın hayat hikayesinin anladığı 'Demir Kadın: Neslican' filmi bugün vizyona girdi. Filmin oyuncuları Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur ve Mesut Akusta galada yapım hakkında konuştu.



Neslican Tay'ı oynayan Naz Çağla Irmak, yapımın hayatındaki en kıymetli iş olduğunu vurgulayarak ''Neslican'ı çok severek ve ilgiyle takip ediyordum, şu anda da beni hep duygulandıran bir durumdur bu. Umarım herkes en az benim kadar heyecanla bekliyordur filmi'' dedi.

Deniz Uğur ise, "Çekimler esnasında kayıt durduktan sonra yarım saat kadar ağlayıp sonra tekrar devam ettiğimiz anlar oldu. Süreç boyunca Neslican'ı hep yanımızda hissettik" diye konuştu. Gecede Fenerbahçe taraftarları Tay'ın ailesini yalnız bırakmadı.