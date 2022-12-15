Filme mahkemeden engel

23 Aralık'ta beyazperdede izleyici karşısına çıkması planlanan merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatının konu edinildiği 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adlı filmin gösterime girmesi mahkeme kararıyla yasaklandı. Filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle Ertaş ailesi, gösterimi durdurma kararı aldırdı. Projenin yapımcısı Mustafa Uslu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Son derece üzgünüm. Biz, çıkan karara itirazda bulunduk. Bilirkişi izlemeden böyle bir karar alınmasını anlamıyorum. Biz kimsenin kişilik haklarını ihlal etmedik" dedi.

