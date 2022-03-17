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17 Mart 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 11:30:00

Filme düğün engeli

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En son ekranlara veda eden 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde rol alan oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni projesinde düğün engeli yaşadı.

En son ekranlara veda eden 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde rol alan oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni projesinde düğün engeli yaşadı. Yaz aylarında nişanlısı Özge Gürel ile nikâh masasına oturacak olan oyuncu, yapımcı ve yönetmen Alper Çağlayan'ın filmi 'İlk Göktürk'te rol alacaktı. Yapımda, Aytaç Şaşmaz'la abi kardeşi canlandıracak olan Çayoğlu, filmin çekim takviminin 6 ay sürecek olması ve Gürel'le dünyaevine girecekleri nedeniyle projeden ayrılık kararı aldı.

Etiketler : Filme düğün engeli Kıbrıs Zafere Doğru Serkan Çayoğlu
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