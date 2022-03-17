Filme düğün engeli

En son ekranlara veda eden 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde rol alan oyuncu Serkan Çayoğlu, yeni projesinde düğün engeli yaşadı. Yaz aylarında nişanlısı Özge Gürel ile nikâh masasına oturacak olan oyuncu, yapımcı ve yönetmen Alper Çağlayan'ın filmi 'İlk Göktürk'te rol alacaktı. Yapımda, Aytaç Şaşmaz'la abi kardeşi canlandıracak olan Çayoğlu, filmin çekim takviminin 6 ay sürecek olması ve Gürel'le dünyaevine girecekleri nedeniyle projeden ayrılık kararı aldı.