Filmde ‘İntikam Oyunları'

WIlma Elles, Barış Küçükgüler, Turgay Tanülkü ve Selahattin Taşdöğen, 'İntikam Oyunları' adlı sinema filminde bir araya geldi. Yapımcılığını ve hikayesini Zeki Sincar'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Servet Aksoy'un oturduğu proje ekibi, set öncesi kameraların karşısına geçti. Yapımla ilgili bilgi veren ekip, iddialı bir işe imza atacaklarını söyledi. Bir hackerın hikayesini anlatan filmde iki kardeş Selahattin Taşdöğen ile Naci Taşdöğen ilk kez birlikte rol alacak.