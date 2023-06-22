Filmde dövüştü

Başrolünde Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar'ın yer aldığı 'Adalet' filminin galası önceki akşam Torun Center'da gerçekleşti. Yapımcılığını Bilal Kalyoncu'nun yaptığı filmin oyuncuları kırmızı halıda habercilerin karşısına çıktı. Milli boksör Atakan Arslan filmdeki dövüş sahneleriyle ilgili, "Çok keyifli, bol aksiyonlu bir film çektik. Dövüş sahneleri özellikle çok iyiydi. Altından kalktığımızı düşünüyoruz. Umarım keyif ile izlerler" dedi.