Filmde anneliğin tadını çıkardı

Başrolünde Büşra Pekin ve Necip Memili'nin yer aldığı 'Başkan' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Memili'nin eşi Sakine karakteriyle beyazperdeye boy gösterecek olan filmde Pekin, 3 çocuklu bir anneyi canlandırıyor. Pekin, "İlk defa bir filmde çocuklarım var. Üç çocukla bolca çekilen sahnelerimden büyük keyif aldım. Onların enerjisi bambaşka. Anneliğin tadını bol bol çıkardığım, çok keyif alarak yer aldığım bir iş oldu" dedi. 'Başkan' filmi 5 Ocak'ta vizyona girecek.

