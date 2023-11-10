VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı
Boş arazileri yeşerten gönüllüler
Anılarını sergiliyor
Göremedikleri fotoğrafları dokunarak anladılar
Melek ikinci şansını bekliyor
Hayali komedi filminde oynamak
10 Kasım 2023 Cuma 06:51:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 06:51:00

Filmde anneliğin tadını çıkardı

ABONE OL

'Başkan' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Başrolünde Büşra Pekin ve Necip Memili'nin yer aldığı 'Başkan' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Memili'nin eşi Sakine karakteriyle beyazperdeye boy gösterecek olan filmde Pekin, 3 çocuklu bir anneyi canlandırıyor. Pekin, "İlk defa bir filmde çocuklarım var. Üç çocukla bolca çekilen sahnelerimden büyük keyif aldım. Onların enerjisi bambaşka. Anneliğin tadını bol bol çıkardığım, çok keyif alarak yer aldığım bir iş oldu" dedi. 'Başkan' filmi 5 Ocak'ta vizyona girecek.

Etiketler : başkan film necip memili büşra pekin
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Harbiye ilk heyecan

Harbiye ilk heyecan
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX