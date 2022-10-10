Film icabı evlilik
'Kalp Estetiği' filminin çekimleri için Düzce'de bulunan oyuncu Ersin Korkut senaryo gereği gizlice evlendi.
'Kalp Estetiği' filminin çekimleri için Düzce'de bulunan oyuncu Ersin Korkut senaryo gereği gizlice evlendi. Menajer- oyuncu ilişkisini yakışıklı olmayan yetenekli oyuncunun yaşadığı zorlukları esprili bir dille anlatan filmde Ersin Korkut, rol gereği Pınar Demiral ile nikâh masasına oturdu. Korkut, çekimler sonrası gelin-damat pozu verince eğlenceli kareler ortaya çıktı. Filmin kadrosunda Ersin Korkut'un yanı sıra Müge Boz, Evliya, Aykan ve Hakan Bilgin yer alıyor.