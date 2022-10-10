Film icabı evlilik

'Kalp Estetiği' filminin çekimleri için Düzce'de bulunan oyuncu Ersin Korkut senaryo gereği gizlice evlendi. Menajer- oyuncu ilişkisini yakışıklı olmayan yetenekli oyuncunun yaşadığı zorlukları esprili bir dille anlatan filmde Ersin Korkut, rol gereği Pınar Demiral ile nikâh masasına oturdu. Korkut, çekimler sonrası gelin-damat pozu verince eğlenceli kareler ortaya çıktı. Filmin kadrosunda Ersin Korkut'un yanı sıra Müge Boz, Evliya, Aykan ve Hakan Bilgin yer alıyor.