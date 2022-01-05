Film gösterimine korona engeli

Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam eşi Almeda ve dostlarıyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Eşinin Arnavutluk'tan gelen kuzenlerini gezdirdiklerini söyleyen Sayışman, çıkışta 'Aynasız' filminin çekimlerinin bittiğini açıkladı. Filmin vizyon tarihinin belli olmadığını belirten Sayışman, ''Sürekli montajdayım. O da bittikten sonra vizyon tarihi belli olacak. Kovid süreci de biraz normale dönerse, sizlerle net bir tarih paylaşacağım" dedi.