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05 Ocak 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 13:00:00

Film gösterimine korona engeli

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Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam eşi Almeda ve dostlarıyla birlikte Etiler'de görüntülendi.

Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam eşi Almeda ve dostlarıyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Eşinin Arnavutluk'tan gelen kuzenlerini gezdirdiklerini söyleyen Sayışman, çıkışta 'Aynasız' filminin çekimlerinin bittiğini açıkladı. Filmin vizyon tarihinin belli olmadığını belirten Sayışman, ''Sürekli montajdayım. O da bittikten sonra vizyon tarihi belli olacak. Kovid süreci de biraz normale dönerse, sizlerle net bir tarih paylaşacağım" dedi.

Etiketler : Film gösterimi Tolgahan Sayışman Almeda
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