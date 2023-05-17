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17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:28:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:28:00

Film Festivali'nde jüri koltuğunda

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3. Uluslararası Distopya Film Festivali'nin jürileri belli oldu. Rekor başvurunun olduğu festivalin finalinde 7 uzun metraj film ile 8 kısa metraj film yarışacak.

3. Uluslararası Distopya Film Festivali'nin jürileri belli oldu. Rekor başvurunun olduğu festivalin finalinde 7 uzun metraj film ile 8 kısa metraj film yarışacak. Festivalin jüri başkanı yönetmen Reis Çelik oldu. Uluslararası Uzun Metraj Filmleri yönetmen Reis Çelik başkanlığında Vildan Atasever, Oyuncu Hatice Aslan, Görüntü Yönetmeni Barış Aygen ve Fırat Sayıcı değerlendirecek. Ödül töreni 4 Haziran'da AKM'de gerçekleşecek.

Etiketler : Film Festivali 3. Uluslararası Distopya Film Festivali jüri koltuğu
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