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11 Ekim 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 18:00:00

Filiz Akın'dan sevindiren haber

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'dan sevindiren bir haber geldi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'dan sevindiren bir haber geldi. İki ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan ve ardından ses tellerinde sorun çıkan Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Oyuncunun tahlil sonuçları temiz çıktı. İyi haberi eşi Sönmez Köksal'dan alan oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle" notunu yazdı.

Etiketler : Filiz Akın Yeşilçam akciğerlerindeki rahatsızlık
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