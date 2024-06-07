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07 Haziran 2024 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 08:30:00

Filiz Akın mest oldu! "Sevilmek güzel şey"

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Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu ve Ecem Erkek Bodrum'da yaşayan usta oyuncu Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti. Filiz Akın, oyuncularla fotoğrafını sosyal medya hesabından, “Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki.” diyerek yayınladı.

'Gelin Takımı' filminin çekimleri Bodrum'da devam ediyor. Filmin oyuncuları Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu ve Ecem Erkek Bodrum'da yaşayan 81 yaşındaki Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti.

"NE GÜZEL ŞEY SEVİLMEK"

Filiz Akın, oyuncularla fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. 'Gelin Takımı' filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler" diyerek yayınladı.

Etiketler : seda bakan filiz akın ziyaret
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