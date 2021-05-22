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22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:30:00

Filistinli çocuklara yardım eli

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Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinli çocuklara yardım eli uzattı. Özil, 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' projesi kapsamında 50 imzalı forma bağışladı.

Bugüne kadar sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde sayısız ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den örnek bir davranış daha! Özil, geliri İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak Togem-Der'in düzenlediği 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' için 50 imzalı forma bağışladı. Mesut Özil sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Geliri Kudüs çocuklarına bağışlanacak Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum' yazdı. Yıldız futbolcu daha önce yaptığı paylaşımda Kudüs'teki İsrail zulmüne vurgu yapmıştı. 'Dönüşüm Pazarı' 31 Mayıs-13 Haziran'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile birlikte liglerin sona ermesiyle Ceşme'deki yazlığında inzivaya çekildi.

Etiketler : mesut özil amine gülşe filistin çocuk
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