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24 Mayıs 2024 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 13:00:00

Filistin'e Cannes'da destek! Kırmızı halıda broşla yürüdü

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Oyuncu Jasmine Trinca, Fransa'da düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'ne Filistin bayrağı broşu ile katıldı.

Fransa'da düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'ne katılan İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, "Rendez-Vous With Valeria Golino" isimli dizinin ilk bölümünün gösterimi için kırmızı halıda yürüdü.

FİLİSTİN BAYRAĞI BROŞU

Roma doğumlu 43 yaşındaki Jasmine Trinca, Cannes'da düzenlenen geleneksel film festivalinde Filistinlilere destek verdi.

İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, Filistinlilerle dayanışma amacıyla festivalde giydiği kıyafetin yakasına Filistin bayrağı desenli broş taktı.

Cannes Film Festivali'ndeki bu hareketi ile Filistin'e desteğini gösteren Jasmine Trinca, sosyal medyada çok konuşularak büyük ilgi topladı.

Etiketler : oyuncu jasmine trinca cannes film festivali filistin bayrağı broş
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