Fransa'da düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'ne katılan İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, "Rendez-Vous With Valeria Golino" isimli dizinin ilk bölümünün gösterimi için kırmızı halıda yürüdü.

FİLİSTİN BAYRAĞI BROŞU



Roma doğumlu 43 yaşındaki Jasmine Trinca, Cannes'da düzenlenen geleneksel film festivalinde Filistinlilere destek verdi.

İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, Filistinlilerle dayanışma amacıyla festivalde giydiği kıyafetin yakasına Filistin bayrağı desenli broş taktı.

Cannes Film Festivali'ndeki bu hareketi ile Filistin'e desteğini gösteren Jasmine Trinca, sosyal medyada çok konuşularak büyük ilgi topladı.