Fikrini değiştirdi

Yasak Elma dizisinde rol alan Berk Oktay, İbrahim Selim'in Youtube programına konuk oldu. Kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'la birlikte olan Oktay, "40 yaşımın içerisindeyim. Yıldız bana bir şey söyledi ve anlamam uzun sürdü. Uzlaşamayacağımız konusunda da uzlaşmamız lazım. Bunu ben çok dikte eden, fikrimi kabul ettirmeye çalışan bir insandım. Bana bunu güzel güzel zamana yayarak, sabırla öğretti" dedi.