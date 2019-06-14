Fikret Orman, şimdi de Tuğba Coşkun’la yakalandı

21 yıllık eşi Sedef Zaim'den boşandıktan sonra başımıza hızlı çapkın kesilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı durdurabilene aşk olsun! Azeri model Ula Alex ve Özlem Kaymaz (kısa süreli olanları saymazsak!) ile flört eden Fikret Başkan, son olarak Mart'ta Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşıkların sık sık Bebek'te sabah yürüyüşüne çıktıklarını duymuş ancak fotoğraflarını çektirmek bir türlü kısmet olmamıştı! Arkadaşım Mehmet Üstündağ, sonunda başardı. İstanbul'da şansları yaver giden aşıklar, Bodrum'daki sabah yürüyüşünde Mehmet'in objektifinden kaçamadı.

DAVET İÇİN GİTTİLER



Fikret Başkan, dün akşam Bodrum Gündoğan'daki oteli Cape Bodrum'da geleneksel Yaza Merhaba partisini verdi. Bodrum'a da o yüzden gitmişler. Fikret Başkan, geçen yılki aynı partiye, Özlem Kaymaz ile ev sahipliği yapmıştı. Bu yılki davette ise yanında Tuğba Coşkun vardı.



Sabah