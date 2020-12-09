Fikret Kuşkan 'Defne İle Son Gece'nin çekimleri başlamadan ayrıldı

‘Defne İle Son Gece’ adlı dizinin çekimleri başlamadan setten ayrılık haberi geldi. Dizinin kadrosunda yer alan Fikret Kuşkan, projeden çekildi. Yapım şirketi, yaptığı açıklamada senaryoda yapılan değişiklikler nedeniyle Kuşkan ile karşılıklı çalışmama kararı aldıklarını söyledi.