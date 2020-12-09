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09 Aralık 2020 Çarşamba 19:39:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 19:39:00

Fikret Kuşkan 'Defne İle Son Gece'nin çekimleri başlamadan ayrıldı

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Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ'un 25 yıl aradan sonra bir araya geldiği ‘Defne İle Son Gece' adlı dizinin çekimleri başlamadan setten ayrılık haberi geldi.

‘Defne İle Son Gece’ adlı dizinin çekimleri başlamadan setten ayrılık haberi geldi. Dizinin kadrosunda yer alan Fikret Kuşkan, projeden çekildi. Yapım şirketi, yaptığı açıklamada senaryoda yapılan değişiklikler nedeniyle Kuşkan ile karşılıklı çalışmama kararı aldıklarını söyledi.

Etiketler : Fikret Kuşkan Hülya Avşar Mehmet Aslantuğ Defne İle Son Gece dizi magazin
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