09 Aralık 2020 Çarşamba 19:39:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 19:39:00
Fikret Kuşkan 'Defne İle Son Gece'nin çekimleri başlamadan ayrıldı
Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ'un 25 yıl aradan sonra bir araya geldiği ‘Defne İle Son Gece' adlı dizinin çekimleri başlamadan setten ayrılık haberi geldi.
‘Defne İle Son Gece’ adlı dizinin çekimleri başlamadan setten ayrılık haberi geldi. Dizinin kadrosunda yer alan Fikret Kuşkan, projeden çekildi. Yapım şirketi, yaptığı açıklamada senaryoda yapılan değişiklikler nedeniyle Kuşkan ile karşılıklı çalışmama kararı aldıklarını söyledi.
- Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'
- Fikret Kuşkan 'Defne İle Son Gece'nin çekimleri başlamadan ayrıldı
- Bu da Aleyna Tilki'nin AVM tarzı
- Burcu Esmersoy'un Kapadokya pozları
- Moğollar'dan 11 yıl sonra yeni albüm
- Modacı Gülşah Saraçoğlu canlı yayını bastı! Küfürler yağdırdı...