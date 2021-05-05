Feyza'ya göndermeli kutlama!

Özcan Deniz, annesi Kadriye Özcan'ın doğum gününü kutlarken davalık olduğu eşi Feyza Aktan'a da göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Annesinin bu zamana kadar yaşadığı sıkıntılı günlerden bahseden Deniz, ''Sözlükteki anne tanımına sen ve senin gibi, kendi çıkarlarını evlatlarının önüne koymayan anneleri yazmalılar. Evladın kıymetini, aile olmanın önemini, sabırlı olmayı, kolay kolay pes etmemeyi senden öğrendik'' notunu yazdı.

