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13 Kasım 2021 Cumartesi 13:36:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 13:40:00

Feyza Civelek'ten aşk hayatı hakkında ilginç açıklama: Kaktüs tadında

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Feyza Civelek, Harmony Flowers'ta görüntülendi. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili, "Aşk hayatım kaktüs tadında. Neye dokunsam dikeni elime batıyor." açıklamasında bulundu.

En son ekranlara veda eden 'Sol Yanım' dizisinde rol alan oyuncu Feyza Civelek, Harmony Flowers'ta görüntülendi. Uzun süre çiçekleri inceleyen Civelek, özel hayatıyla ilgili, "Aşk hayatım kaktüs tadında. Neye dokunsam dikeni elime batıyor. O yüzden bugün kendimi prenses gibi hissetmek istedim ve bir balkabağı içinde rengarenk çiçekler aldım. Prens de gelirse fotoğrafımız tamamlanacak" diyerek esprili bir cevap verdi.

Etiketler : feyza civelek sol yanım aşk kaktüs magazin haberleri
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