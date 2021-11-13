En son ekranlara veda eden 'Sol Yanım' dizisinde rol alan oyuncu Feyza Civelek, Harmony Flowers'ta görüntülendi. Uzun süre çiçekleri inceleyen Civelek, özel hayatıyla ilgili, "Aşk hayatım kaktüs tadında. Neye dokunsam dikeni elime batıyor. O yüzden bugün kendimi prenses gibi hissetmek istedim ve bir balkabağı içinde rengarenk çiçekler aldım. Prens de gelirse fotoğrafımız tamamlanacak" diyerek esprili bir cevap verdi.