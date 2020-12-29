29 Aralık 2020 Salı 00:09:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 16:57:00
Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi ilişkisini artık saklamıyor
Feyza Çıpa'dan ayrılan Kutsi, rol aldığı 'Benim Adım Melek' dizisindeki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le ilişkisini artık saklamıyor.
Oyuncu Kutsi, önceki gün kız arkadaşıyla fotoğraflarını sosyal medyadan ilk kez yayımladı. Kutsi, ‘’Güneşi örnek al kendine, korkma batmaktan, yılma doğmaktan’’ notunu düşerek romantik karelerini yayımladı.
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