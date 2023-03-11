Festivalde Girik'e saygı duruşu

İstanbul Film Festivali, Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl Metin Erksan'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Hamlet rolünü Fatma Girik'in üstlendiği, '1976 yapımı İntikam Meleği-Kadın Hamlet'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek. Böylelikle film geçen yıl hayatını kaybeden Fatma Girik anısına 47 yıl sonra yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

