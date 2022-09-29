Festivalde 4 dalda aday

Altan Erkekli, Mehmet Turan Doğan, Almira Tuana ve Alper İlker gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Bir Dilek Tut' filmi Los Angeles Film Award ve LA Femme İnternational Film Festivali'nde 4 dalda aday oldu. Senaryosunu Meta Akkuş'un kaleme aldığı yapım, 'En İyi Film' ve 'En İyi Film Müziği', 'En İyi çoçuk oyuncu' ve 'En İyi Görüntü' kategorilerinde yer aldı.