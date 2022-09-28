Festival coşkusu

Pop, rap ve rock dünyasının sevilen isimleri Mabel Matiz, Ceza, Kalben, Batuhan Mutlugil, Çakal, Reckol, Can Gox, Rozz Kalliope, Perros Blancos Jeff Redd, Kuty ve Ege sevenleriyle bir araya geliyor. Şarkıcılar, 14-15 Ekim'de Net festival kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Sahnelerine özel olarak hazırlanan şarkıcılar, repertuvarını şimdiden belirledi.