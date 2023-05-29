Festival buluşması

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle düzenlenen ve 4 Haziran'a kadar sürecek festivalin açılışında yönetmen Ferit Karahan'ın 'Okul Tıraşı' isimli filmi gösterildi. Açılış törenine katılan filmin başrol oyuncusu Ekin Koç, "Başka şehirlerde ve ülkelerde farklı insanlar ve kültürlerle, benzer bir ortaklığımız olan sinema üzerine konuşabilmek çok hoşuma gidiyor" dedi. Festival kapsamında 18 uzun ve 10 kısa metrajlı film gösterilecek.

